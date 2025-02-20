Официально объявлено: Одед Лифшиц убит в плену "Исламского джихада"

Канцелярия главы правительства опубликовала официальное сообщение: после завершения процедуры идентификации в Центре судебной медицины и в лабораториях полиции Израиля представители ЦАХАЛа уведомили семью Лифшиц, что Одед Лифшиц был убит в плену террористической организации "Исламский джихад". Его останки возвращены в Израиль для захоронения.

На момент смерти Одеду Лифшицу было 83 года.