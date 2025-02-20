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Израиль

Среди террористов, участвовавших в передаче тел заложников, были боевики ФАТХа

Газа
Террористы
время публикации: 20 февраля 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 13:42
Среди террористов, участвовавших в передаче тел заложников, были боевики ФАТХа
AP Photo/Jehad Alshrafi
Среди террористов, участвовавших в передаче тел заложников, были боевики ФАТХа
AP Photo/Jehad Alshrafi
Среди террористов, участвовавших в передаче тел заложников, были боевики ФАТХа
AP Photo/Jehad Alshrafi

Многие обратили внимание на то, что среди террористов, которые сегодня несли гробы с телами погибших заложников и участвовавших в церемонии в Хан-Юнисе, судя по символике, были активисты различных группировок.

У боевиков, лица которых были скрыты, на повязках и нарукавных знаках была символика "Бригад Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС), "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад"), "Бригад национального сопротивления" ("Демократический фронт освобождения Палестины"), "Бригад Абу Али Мустафы" ("Народного фронта освобождения Палестины"), "Батальонов Аль-Муджахаддин", "Комитетов народного сопротивления", "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ).

Особое внимание израильских СМИ привлек тот факт, что на некоторых боевиках была символика ФАТХа – организации, которая контролирует Палестинскую администрацию.

Отметим, что еще за несколько месяцев до нападения на Израиль 7 октября 2023 года один из высокопоставленных командиров "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) Айман Нуфаль заявлял, что в секторе Газы под единое командование удалось объединить десятки военизированных структур. И тогда все указанные выше группировки назывались. В октябре 2023 года, вскоре после начала войны, Нуфаль был ликвидирован. Однако ХАМАС продолжает заявлять о наличии единого командования боевиками в Газе.

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