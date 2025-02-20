"Кан": ХАМАС передал гробы, запертые на замки, с неподходящими ключами

Террористы ХАМАСа передали представителям "Красного Креста" четыре гроба с останками погибших заложников, эти гробы были переданы ЦАХАЛу и ШАБАКу.

Как сообщает "Кан", гробы были заперты на замки, и террористы передали "Красному Кресту" ключи. Однако эти ключи не подошли к замкам.

Тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших. После завершения процедуры идентификации, на которую может потребоваться до 48 часов, семьи получат окончательное официальное уведомление.

Офис главы правительства Израиля опубликовал следующее сообщение: "Израиль получил через "Красный Крест" гробы с телами четырех погибших заложников. Гробы были переданы силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа в секторе Газы, откуда они будут переправлены в Израиль, в Национальный центр судебной медицины министерства здравоохранения. По окончании процесса идентификации семьям будет направлено официальное уведомление. Семьи похищенных были проинформированы, и мы выражаем им искренние соболезнования в это трудное время. Мы призываем уважать частную жизнь семей и воздерживаться от распространения слухов и информации, которые не являются официальными и не имеют под собой достаточных оснований. Мы продолжим обновлять информацию, предоставляя достоверную информацию по мере необходимости".