x
20 января 2025
|
последняя новость: 09:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2025
|
20 января 2025
|
последняя новость: 09:35
20 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ООН: в первый день перемирия в Газу прибыли более 630 грузовиков с гуманитарной помощью

время публикации: 20 января 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 08:22
ООН: в первый день перемирия в Газу прибыли более 630 грузовиков с гуманитарной помощью
AP Photo/Amr Nabil

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер сообщил, что 19 января в Газу въехало более 630 грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе 300 – для северных районов сектора.

Увеличение объема гуманитарной помощи для Газы было одним из пунктов соглашения об условиях прекращения огня и "обмена пленными", заключенного через посредников между Израилем и ХАМАСом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2025

472-й день войны, 2-й день перемирия: в Газе боевых действий нет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2025

ООН: в Газе с начала войны разрушены или серьезно повреждены 92% домов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Египет сообщил о ввозе 95 грузовиков с гуманитарной помощью через КПП "Керем-Шалом"