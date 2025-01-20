ООН: в первый день перемирия в Газу прибыли более 630 грузовиков с гуманитарной помощью

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер сообщил, что 19 января в Газу въехало более 630 грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе 300 – для северных районов сектора.

Увеличение объема гуманитарной помощи для Газы было одним из пунктов соглашения об условиях прекращения огня и "обмена пленными", заключенного через посредников между Израилем и ХАМАСом.