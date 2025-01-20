ХАМАС: Израиль не освободил одну из заключенных, чье имя было согласовано

Структура ХАМАСа, занимающаяся делами заключенных, сообщила, что 19 января израильские власти не освободили одну из заключенных, чье имя ранее было согласовано. При этом подтверждается освобождение 90 заключенных в обмен на трех израильских заложниц.

Ведутся переговоры через посредников и "Красный Крест" об освобождении этой заключенной, с требованием, чтобы Израиль соблюдал согласованные списки.

19 января в Палестинскую автономию и арабские кварталы Иерусалима вернулись 90 освобожденных заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность. Среди освобожденных 69 женщин и 21 молодой мужчина до 21 года. 78 из них вернулись в Иудею и Самарию (Западный берег), 12 – в арабские кварталы Иерусалима.