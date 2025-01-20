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Израиль

ХАМАС: Израиль не освободил одну из заключенных, чье имя было согласовано

Заложники
ХАМАС
время публикации: 20 января 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 07:59
ХАМАС: Израиль не освободил одну из заключенных, чье имя было согласовано
Chaim Goldberg/Flash90

Структура ХАМАСа, занимающаяся делами заключенных, сообщила, что 19 января израильские власти не освободили одну из заключенных, чье имя ранее было согласовано. При этом подтверждается освобождение 90 заключенных в обмен на трех израильских заложниц.

Ведутся переговоры через посредников и "Красный Крест" об освобождении этой заключенной, с требованием, чтобы Израиль соблюдал согласованные списки.

19 января в Палестинскую автономию и арабские кварталы Иерусалима вернулись 90 освобожденных заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность. Среди освобожденных 69 женщин и 21 молодой мужчина до 21 года. 78 из них вернулись в Иудею и Самарию (Западный берег), 12 – в арабские кварталы Иерусалима.

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