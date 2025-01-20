Силы бригады "Нахаль" покинули сектора Газы. Видео

Силы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа"), действовавшие в последние недели в районе Байт-Хануна, покинули территорию сектора Газы.

"Поставленные задачи выполнены", бригада "Нахаль" готовится к новым миссиям, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

В течение 15 месяцев бригада "Нахаль" действовала в различных районах Газы. Силами этой бригады были ликвидированы сотни террористов, уничтожены тысячи объектов террористической инфраструктуры, конфискованы тысячи единиц оружия.

В ходе боев в Газе, начиная с 7 октября 2023 года, бригада "Нахаль" потеряла 67 бойцов и командиров.