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Израиль

Силы бригады "Нахаль" покинули сектора Газы. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 января 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 18:01
Силы бригады "Нахаль" покинули сектора Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа"), действовавшие в последние недели в районе Байт-Хануна, покинули территорию сектора Газы.

"Поставленные задачи выполнены", бригада "Нахаль" готовится к новым миссиям, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

В течение 15 месяцев бригада "Нахаль" действовала в различных районах Газы. Силами этой бригады были ликвидированы сотни террористов, уничтожены тысячи объектов террористической инфраструктуры, конфискованы тысячи единиц оружия.

В ходе боев в Газе, начиная с 7 октября 2023 года, бригада "Нахаль" потеряла 67 бойцов и командиров.

Израиль
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