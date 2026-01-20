x
20 января 2026
Израиль

СМИ: Айзенкот предложил Беннету и Лапиду создать единый предвыборный список

Выборы 2026
Яир Лапид
Нафтали Беннет
Гади Айзенкот
время публикации: 20 января 2026 г., 20:57 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 21:18
СМИ: Айзенкот предложил Беннету и Лапиду создать единый предвыборный список
Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот предложил бывшим премьер-министрам Нафтали Беннету и Яиру Лапиду создать единый предвыборный список.

Как сообщил журналист "Кешет" Амит Сегаль, идея Айзенкота заключается в том, чтобы сформировать большой центристский список, оставив справа НДИ во главе с Либерманом, а слева "Демократим" во главе с Голаном. По замыслу авторов объединения, такой список наберет гораздо больше, чем "Ликуд".

Согласно опубликованной информации, предложение Айзенкота было сформировано по итогам десятков часов переговоров между ним, Беннетом и Лапидом. В рамках предложения Айзенкота, будут сформированы общие программные параграфы будущего списка. Под некоторыми из них подпишутся и остальные главы партий блока противников нынешней коалиции.

Глава списка будет избран непосредственно перед выборами, и им станет тот, кто по опросам имеет наибольшие шансы сформировать правительство. Порядок избрания кандидатов в Кнессет, на данном этапе, не оговаривается.

