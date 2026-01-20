Сын главы регионального совета на севере Израиля задержан по делу о рэкете

Сын главы регионального совета на севере Израиля задержан полицией по подозрению в причастности к делу о рэкете. Согласно подозрениям, он входил в преступную группу, называющую себя "Шабаб аль-Джабаль", которая вымогала у предпринимателей и фирм деньги за так называемую защиту.

Группа действовала в Тамре и ее окрестностях. Рэкету подвергались в том числе охранные компании.

В полиции отмечают, что задержания по этому делу проводились на прошлой неделе после многомесячного тайного расследования. В операции, проводившейся сразу в нескольких точках, вместе с полицейскими участвовали пограничники. Были задержаны девять человек, изъято более миллиона шекелей наличными и конфискованы шесть автомобилей.

По данным N12, один из задержанных – сын Ахада Рахаля, главы местного совета Аль-Батуф. Согласно подозрениям, охранная компания, принадлежащая сыну, служила инфраструктурой для совершения преступления.

Расследование этого дела продолжается. Полиция намерена проверить деятельность охранной фирмы, принадлежащей брату задержанного.

Ахад Рахаль является главой регионального совета Аль-Батуф, а также возглавляет Форум местной власти бедуинских населенных пунктов на севере Израиля. Рахаль – бывший полицейский, в 2002 году он удостоился знака отличия за захват вместе со старшим сержантом Ахмадом Мазарибом угнанного автомобиля, который оказался миной-ловушкой. Ахмад Мазариб погиб при взрыве. Около года назад брат Рахаля был арестован и обвинен в вымогательстве сотен тысяч шекелей у строительных подрядчиков.