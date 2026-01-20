Внимание, розыск: в районе Ашдода пропал Давид Озан

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего Давида Озана, 1995 года рождения. Судя по сообщению, он может находиться в районе Ашдода. После 11 января он не выходил на связь, телефона у него нет.

Приметы: рост 1.70, худощавый, волосы каштановые, короткая борода и усы, карие глаза

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6387200.