20 января 2026
Израиль

Внимание, розыск: в районе Ашдода пропал Давид Озан

время публикации: 20 января 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 07:57
Внимание, розыск: в районе Ашдода пропал Давид Озан
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего Давида Озана, 1995 года рождения. Судя по сообщению, он может находиться в районе Ашдода. После 11 января он не выходил на связь, телефона у него нет.

Приметы: рост 1.70, худощавый, волосы каштановые, короткая борода и усы, карие глаза

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6387200.

