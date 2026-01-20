10 жителей Негева задержаны за покупку дронов для контрабандистов оружия

Десять жителей Негева, являющихся владельцами коммерческих предприятий, были задержаны в понедельник, 19 января, по подозрению в покупке дронов для преступников с целью контрабанды оружия и наркотиков на южных границах. Среди задержанных - врач из Рахата.

Задержания были проведены по результатам скрытого расследования, проводившегося управлением по борьбе с экономической преступностью ЛАХАВ 433, центральным подразделением полиции Южного округа и налоговым управлением.

В домах задержанных были проведены обыски и изъятие документов и имущества.

По данным следствия, задержанные приобрели сотни дронов на сумму около 40 миллионов шекелей, и передали их преступникам в обмен на наличные деньги. Компании подозреваемых служили прикрытием для сокрытия личности преступников, использовавших дроны. Цена дрона составляла 120–150 тысяч шекелей. Владельцы бизнеса покупали дроны, каждый из которых может нести вес в десятки килограммов, получали возврат НДС от государства – а затем преступники платили за их покупку наличными деньгами.

Полиция изъяла несколько дронов, купленных при посредничестве одного из подозреваемых, на которых были обнаружены оружие и даже наркотики. Дроны никогда физически не попадали к владельцам подозреваемых компаний, а передавались преступникам, которые использовали их для контрабанды на границе с Египтом.