Отчет Госконтролера: нарушения при использовании кибер-инструментов правоохранительными органами

Государственный контролер Матаньягу Энгельман опубликовал 20 января специальный отчет, посвященный применению правоохранительными органами технологических средств слежения. В документе детально проанализированы ключевые аспекты деятельности полиции: процедуры тайного прослушивания и сбора коммуникационных данных (метаданных); законодательное и правовое регулирование этих процессов; механизмы полицейского надзора и контроля; использование процедуры наложения судебного запрета на публикацию материалов следствия (хисайон).

Отчет рассматривает последствия масштабного технологического перевооружения полиции Израиля за последнее десятилетие. Особое внимание уделено тому, как внедрение сложных кибер-инструментов соотносится с законом и правами граждан. Ревизия вскрыла огромный масштаб деятельности: речь идет о сотнях тысяч запросов и судебных ордеров, тысячах случаев установки шпионского ПО на телефоны граждан, сборе миллионов единиц информации и сотнях тысяч операций по получению данных о связи. Таким образом, выводы отчета затрагивают сотни уголовных дел и разведывательных операций, проведенных в последние годы.

Государственный контролер Матаньягу Энгельман заявил: "Недостатки, выявленные в отчете, носят фундаментальный характер и требуют коренного, системного исправления в работе правоохранительных органов. Проверка вскрыла факты выполнения полицией запрещенных действий в сфере тайного прослушивания и использования технологических средств. Это стало возможным, в частности, из-за деятельности без достаточного законодательного регулирования, без надлежащих юридических санкций и при отсутствии упорядоченных инструкций. Юридический советник правительства, со своей стороны, не принимал активного участия в процессе проверки этих инструментов и не инициировал принципиального и всеобъемлющего обсуждения данных вопросов. Главный вызов – найти баланс между эффективной борьбой с преступностью и защитой права на неприкосновенность частной жизни. Если этот баланс не установится, последствия будут радикальными: либо правоохранительная система будет действовать без сдержек, нанося ущерб демократическим ценностям, либо преступность выйдет из-под контроля. Требуются немедленные действия по исправлению ситуации со стороны полиции, Юридического советника правительства, Генпрокуратуры, министра национальной безопасности и министра юстиции".

В демократическом обществе полиция является центральным органом по обеспечению закона и безопасности, постоянно ведущим борьбу с преступностью и терроризмом, которые злоупотребляют технологическим прогрессом. Органы юридической консультации обязаны помогать полиции создавать правовую основу для деятельности и следить за соблюдением закона. В рамках аудита были изучены рабочие процессы и механизмы контроля полиции и прокуратуры с 2009 года. Отчет не фокусируется на конкретных людях, а на недостатках организационной структуры, поэтому и рекомендации носят системный характер.

В отличие от предыдущих проверок, данный отчет вскрывает новые, ранее не исследованные пласты проблемы. Впервые были изучены технологические средства, остававшиеся до сих пор без внимания, а также проанализированы процедуры подачи запросов на прослушку и получение данных. Ревизия выявила дополнительные случаи выполнения запрещенных действий – как на этапе физической установки шпионского ПО на телефоны граждан, так и при использовании полученной информации. Кроме того, глубокой проверке подверглись механизмы надзора, процессы подготовки юридических заключений в полиции и минюсте, а также законодательное регулирование полномочий полиции в сфере кибер-слежки.

Данный отчет выявил десятки фундаментальных и значимых сбоев в работе полиции и юридической консультации правительства при министерстве юстиции. Эти выводы и рекомендации подробно изложены в полном тексте отчета. Однако можно выделить несколько системных сбоев и пробелов, которые напрямую влияют на базовые принципы применения силы и полномочий правоохранительными органами, а также на баланс между обязанностью полиции бороться с преступностью и необходимостью минимизировать нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Ниже приведены основные системные пробелы:

Отсутствие законодательного и правового регулирования: Использование технологических средств и выполнение действий в сфере тайного прослушивания и сбора коммуникационных данных проводились без надлежащего закрепления необходимой законодательной и правовой базы.

Сбои в продвижении законодательства: Выводы отчета указывают на длительные задержки в предоставлении юридических заключений и продвижении законопроектов. Корень проблемы кроется в отсутствии упорядоченных рабочих процессов: юридические советники правительства и полиции не проявляли инициативы, не устанавливали графики подачи заключений и текстов законов, а также не отслеживали задержки. Важность регулирования этих процессов критична, учитывая нарушение прав граждан на приватность при использовании таких инструментов.

Проблемные рабочие практики в полиции: Были внедрены методы работы, позволяющие обходить надлежащие процедуры на этапах реализации полномочий – от подачи запроса до использования данных. Эти "обходные пути" снижали необходимость в получении разрешений от начальников, прокуратуры, юридических советников и судов, тем самым ослабляя механизмы внутреннего и внешнего контроля за действиями полиции.

Трудности во взаимодействии между полицией и минюстом: Часть проблем касается использования полномочий полицией, часть юридического сопровождения со стороны минюста, а часть работы прокуратуры. В основе этих проблем лежит слабость взаимоотношений между ведомствами: полиция не передавала достаточный объем информации в минюст, а минюст, со своей стороны, не проявлял инициативы, чтобы выяснить полные возможности технологических инструментов.

Нехватка профессиональных кадров: Значительная часть проблем всплыло из-за нехватки кадров с "двойной" экспертизой. Юридическим советникам, прокуратуре и полиции не хватает специалистов, обладающих одновременно и юридическими, и технологическими знаниями, что необходимо для квалифицированной работы с инструментами, рассматриваемыми в отчете.

Исправление этих проблем усилит способность полиции бороться с преступностью, не злоупотребляя своей силой и соблюдая права граждан, а также повысит способность прокуратуры и юридических советников осуществлять надзор за работой полиции.

Министр юстиции, министр национальной безопасности, Юридический советник правительства, Государственный прокурор, Генеральный инспектор полиции и глава Управления расследований и разведки обязаны исправить проблемы, выявленные в этом отчете. Это послужит интересам как полиции и министерства юстиции, так и, прежде всего, граждан государства Израиль.