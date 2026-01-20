x
20 января 2026
20 января 2026
Израиль

15-летний участник акции протеста сбит машиной в Иерусалиме

время публикации: 20 января 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 15:31
15-летний участник акции протеста сбит машиной в Иерусалиме
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

Волонтеры организации "Ихуд Ацала" оказали неотложную помощь пешеходу, который был сбит автомобилем во время демонстрации против планируемой аутопсии тел умерших накануне в ультрарелигиозных яслях младенцев.

Инцидент произошел на улице Шдерот Голда Меир в Иерусалиме, пострадавший – подросток в возрасте примерно 15 лет, один из участников акции протеста. Сообщается, что он получил черепно-мозговую травму и травмы конечностей.

После оказания неотложной помощи его эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По сообщению пресс-службы полиции, подросток перекрыл движение транспорта, встав на проезжей части. Водитель машины ускорился, сбил демонстранта и наехал на него. Сотрудники полиции задержали автомобиль и арестовали водителя для допроса.

