15-летний участник акции протеста сбит машиной в Иерусалиме

Волонтеры организации "Ихуд Ацала" оказали неотложную помощь пешеходу, который был сбит автомобилем во время демонстрации против планируемой аутопсии тел умерших накануне в ультрарелигиозных яслях младенцев.

Инцидент произошел на улице Шдерот Голда Меир в Иерусалиме, пострадавший – подросток в возрасте примерно 15 лет, один из участников акции протеста. Сообщается, что он получил черепно-мозговую травму и травмы конечностей.

После оказания неотложной помощи его эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По сообщению пресс-службы полиции, подросток перекрыл движение транспорта, встав на проезжей части. Водитель машины ускорился, сбил демонстранта и наехал на него. Сотрудники полиции задержали автомобиль и арестовали водителя для допроса.