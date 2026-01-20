x
Мужчина на электросамокате пострадал в результате ДТП в Хадере

время публикации: 20 января 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 16:11
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте примерно 30 лет получил тяжелые множественные травмы в результате аварии электросамоката на улице Яаков Дори в Хадере.

Представители "Маген Давид Адом" сообщают, что обнаружили пострадавшего на асфальте без сознания, вокруг него находились обеспокоенные прохожие.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, включающую введение в наркоз и подключение к аппарату ИВЛ, медики эвакуировали его в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом состоянии на автомобиле интенсивной терапии.

