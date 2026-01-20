"Оцма Иегудит" инициирует законопроект, направленный против РААМ

Депутаты Кнессета Цвика Фогель и Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Иегудит") подали законопроект, согласно которому "Мусульманские братья" и южное крыло "Исламского движения" будут объявлены террористическими организациями.

Как сообщает "Кешет", в законопроекте говорится также, что партии, поддерживающие вооруженную борьбу против государства Израиль, будут вычеркнуты из реестра действующих партий.

В политических кругах заявляют, что этот законопроект направлен против партии РААМ. Несмотря на декларацию Мансура Аббаса о прекращении контактов с "Исламским движением", связь институтов РААМ с этой организацией сохраняется.

Напомним, что в прошлом военно-политический кабинет принял решение объявит незаконным Северное крыло "Исламского движения". Однако на сей раз, речь идет не об инициативе военно-политического кабинета, продиктованной интересами безопасности, а о законопроекте, инициированным политическими противниками.