Из больниц выписали 67 малышей из нелицензионных садов и яслей Иерусалима

Администрации больниц "Адаса Эйн-Керем", "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар А-Цофим" сообщили, что к настоящему моменту были выписаны 67 младенцев и малышей, которые поступили днем ранее на обследование и наблюдение в связи с неожиданной смертью двух младенцев в яслях на улице "А-Мем-Гимель" в иерусалимском районе Ромема.

Врачи сообщают, что состояние всех детей хорошее, у них не было найдено признаков вдыхания опасных веществ. Три малыша продолжают находиться на госпитализации в больнице "Адаса Эйн-Керем" из-за серьезной простуды, не связанной с инцидентом.

Причина смерти трехмесячной Леи Ципоры Головенчиц и полугодовалого Аарона Каца все еще не установлена.