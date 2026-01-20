x
20 января 2026
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 10:32
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из больниц выписали 67 малышей из нелицензионных садов и яслей Иерусалима

Больницы
Иерусалим
Дети
время публикации: 20 января 2026 г., 10:32 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 10:52
Из больниц выписали 67 малышей из нелицензионных садов и яслей Иерусалима
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

Администрации больниц "Адаса Эйн-Керем", "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар А-Цофим" сообщили, что к настоящему моменту были выписаны 67 младенцев и малышей, которые поступили днем ранее на обследование и наблюдение в связи с неожиданной смертью двух младенцев в яслях на улице "А-Мем-Гимель" в иерусалимском районе Ромема.

Врачи сообщают, что состояние всех детей хорошее, у них не было найдено признаков вдыхания опасных веществ. Три малыша продолжают находиться на госпитализации в больнице "Адаса Эйн-Керем" из-за серьезной простуды, не связанной с инцидентом.

Причина смерти трехмесячной Леи Ципоры Головенчиц и полугодовалого Аарона Каца все еще не установлена.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

БАГАЦ рассмотрит протест родителей умерших в яслях детей против аутопсии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Институт судебной медицины: дети в иерусалимских яслях могли скончаться от перегрева и обезвоживания
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Детский сад, где умерли два младенца, действовал в течение почти 30 лет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Ультраортодоксальные лидеры призывают к протестам против вскрытия тел умерших в яслях младенцев