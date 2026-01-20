Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 20 января, похолодает, температура будет ниже среднесезонной, особенно в горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 3-10 градусов, в Тель-Авиве – 7-15, в Хайфе – 7-15, в Эйлате – 11-19, в Беэр-Шеве – 5-15, на побережье Мертвого моря – 10-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-17, в Ариэле – 4-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 5-13, на Голанских высотах – 2-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 70-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В среду – холодно, переменная облачность. В четверг-пятницу температура повысится, местами слабые дожди. В субботу – местами дожди. В воскресенье-понедельник – солнечно.