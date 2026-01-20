Полиция намерена просить о продлении ареста двух сотрудниц яслей, в которых умерли двое младенцев

Пресс-служба полиции сообщила, что после окончания первичного допроса подозреваемых следователями иерусалимской станции "Лев", было принято решение о помещении под стражу двоих из задержанных.

Полиция намерена обратиться в мировой суд с просьбой о продлении срока ареста подозреваемых во вторник, 20 января.

Расследование обстоятельств смерти двух детей в нелицензированных яслях в столичном квартале Ромема продолжается.