Полиция намерена просить о продлении ареста двух сотрудниц яслей, в которых умерли двое младенцев
время публикации: 20 января 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 01:00
Пресс-служба полиции сообщила, что после окончания первичного допроса подозреваемых следователями иерусалимской станции "Лев", было принято решение о помещении под стражу двоих из задержанных.
Полиция намерена обратиться в мировой суд с просьбой о продлении срока ареста подозреваемых во вторник, 20 января.
Расследование обстоятельств смерти двух детей в нелицензированных яслях в столичном квартале Ромема продолжается.
