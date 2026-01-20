x
20 января 2026
|
последняя новость: 01:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 01:00
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция намерена просить о продлении ареста двух сотрудниц яслей, в которых умерли двое младенцев

Полиция
Расследование
Дети
время публикации: 20 января 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 01:00
Полиция намерена просить о продлении ареста двух сотрудниц яслей, в которых умерли двое младенцев
Flash90

Пресс-служба полиции сообщила, что после окончания первичного допроса подозреваемых следователями иерусалимской станции "Лев", было принято решение о помещении под стражу двоих из задержанных.

Полиция намерена обратиться в мировой суд с просьбой о продлении срока ареста подозреваемых во вторник, 20 января.

Расследование обстоятельств смерти двух детей в нелицензированных яслях в столичном квартале Ромема продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Суд разрешил провести аутопсию двух младенцев, скончавшихся в частных яслях
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против проведения вскрытия умерших в яслях младенцев
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Институт судебной медицины: дети в иерусалимских яслях могли скончаться от перегрева и обезвоживания