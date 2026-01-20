x
Израиль

Угроза проникновения террористов в поселке Кфар-Тапуах. Ложная тревога

время публикации: 20 января 2026 г., 23:57 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 00:27
Сигнал тревоги прозвучал в поселке Кфар-Тапуах в Самарии
Wikipedia.org/Avner

В 23:54 в поселке Кфар-Тапуах в Самарии прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения террористов.

По информации сайта 0404.co.il , система предупреждения была задействована после того, как легковой автомобиль не остановился для проверки на въезде в поселок.

Спустя короткое время пресс-службы ЦАХАЛа передала, что машина принадлежит одному из местных жителей. Тревога была ложной.

