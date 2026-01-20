Бывший глава Верховного суда Ашер Грунис доставлен в больницу в тяжелом состоянии
время публикации: 20 января 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 21:21
Телеканал "Кан-11" сообщил, что бывший глава Верховного суда Ашер Грунис вечером 20 января был доставлен в больницу "Ихилов", его состояние тяжелое.
По данным телеканала, причиной экстренной госпитализации стал инсульт.
Ашер Грунис возглавляет комиссию по назначениям на руководящие должности, также известную как "комиссия Груниса". В настоящее время комиссия обсуждает назначение бывшего военного секретаря премьер-министра Романа Гофмана на пост главы "Мосада".
Судья Грунис занимал должность главы Верховного суда с 2012 по 2015 года.
