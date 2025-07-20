Министр Эли Коэн будет допрошен по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман разрешили допросить министра энергетики Эли Коэна по делу о незаконном выдаче дипломатических паспортов. Расследование будет посвящено периоду, когда Коэн возглавлял МИД.

Решение о допросе было принято по итогам встречи юридического советника правительства, высокопоставленных чиновников прокуратуры и представителей полиции. На встрече Баарав-Миара распорядилась начать расследование в отношении Коэна.

Коэн будет предупрежден перед беседой со следователями о том, что он допрашивается в качестве подозреваемого.

В рамках дела расследуются подозрения о незаконной выдаче дипломатических паспортов членам партии "Ликуд", включая сына премьер-министра Яира Нетаниягу.