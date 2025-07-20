x
20 июля 2025
|
последняя новость: 20:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 20:48
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд принял просьбу Нетаниягу отложить слушания по его делам, запланированные на эту неделю

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 20 июля 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 20:53
Суд принял просьбу Нетаниягу и отложил слушания по его делам до сентября
AP Photo/Jean-Francois Badias

Суд принял просьбу Биньямина Нетаниягу отложить запланированные на эту неделю слушания в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем.

Слушания были запланированы на понедельник, вторник и среду. Адвокаты Нетаниягу в своем письме указывали, что "Нетаниягу приложит усилия для того, чтобы присутствовать на слушаниях в среду, если его состояние улучшится".

Новостная служба 13-го телеканала передала, что слушания возобновятся только в сентябре, после окончания периода отпусков. Отметим, что 12-й канал передал, что отменены только слушания, назначенные на понедельник и вторник.

В воскресенье, 20 июля, премьер-министр не участвовал в еженедельном заседании правительства. После этого канцелярия премьера сообщила, что прошлой ночью Биньямин Нетаниягу почувствовал недомогание. Его осмотрел профессор Алон Хершко, заведующий отделением общей терапии больницы "Адаса Эйн-Керем", и поставил диагноз – воспаление кишечника, вызванное пищевым отравлением. Состояние премьер-министра оценивается как хорошее, он получил инфузионную терапию в связи с обезвоживанием. "В соответствии с предписанием врачей, премьер-министр отдохнет дома в ближайшие три дня, и оттуда будет управлять делами государства", – говорилось в заявлении канцелярии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

В ночь на 20 июля к премьер-министру срочно вызвали врача
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2025

Уход "харедим", каникулы Нетаниягу и юридические драмы. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2025

Нетаниягу не смог отложить показания: суд встал на сторону прокуратуры