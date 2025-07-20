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Израиль

Гольдкнопф: "Нам говорили, что юридическая реформа нужна для принятия закона о призыве"

Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
Кнессет
Юридическая реформа
время публикации: 20 июля 2025 г., 19:57 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 20:08
Гольдкнопф: "Нам говорили, что юридическая реформа необходима для принятия закона о призыве"
Chaim Goldberg/Flash90

Глава парламентской фракции "Яадут а-Тора" и бывший министр строительства Ицхак Гольдкнопф в интервью изданию "Кикар а-Шабат" рассказал, что происходило в кулуарах Кнессета в период продвижения юридической реформы.

Гольдкнопф рассказал о встрече министра юстиции Ярива Левина с ультраортодоксальными депутатами. Левин утверждал, что юридическая реформа будет способствовать принятию закона о призыве в том виде, который бы устроил ультраортодоксальные фракции.

"Они тогда объяснили нам, что мы должны поддержать их, потому что тогда будут приняты Основной закон об изучении Торы (эту идею мне подал когда-то Смотрич), и закон о преодолении вето БАГАЦа. Сидят все главы коалиционных партий и говорят нам – это хорошо для вас, это в ваших интересах. Мы ошиблись. Они ввели нас в заблуждение", – сказал Гольдкнопф в интервью, которое он дал журналисту "Кикар а-Шаббат" Ишаю Коэну.

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