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Израиль

ЦАХАЛ: бригада "Цанханим" завершила выполнение своей задачи в Хан-Юнисе

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 20 июля 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 19:38
ЦАХАЛ: бригада "Цанханим" завершила выполнение задания в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 20 июля, бригада "Цанханим" завершила двухмесячную операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газы.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, военнослужащие при поддержке ВВС уничтожили террористическую инфраструктуру, включая военные объекты, склады оружия и взрывчатых веществ.

Также были ликвидированы несколько подземных туннелей, которыми пользовались боевики.

В ходе одной из операций израильские силы обнаружили группу террористов ХАМАСа, окружили и уничтожили их до того, как те смогли приблизиться к позициям ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ сообщает, что бригада "Цанханим" переводится для выполнения оперативных и боевых задач в Иудею и Самарию.

Израиль
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