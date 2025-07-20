ЦАХАЛ: бригада "Цанханим" завершила выполнение своей задачи в Хан-Юнисе

В воскресенье, 20 июля, бригада "Цанханим" завершила двухмесячную операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газы.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, военнослужащие при поддержке ВВС уничтожили террористическую инфраструктуру, включая военные объекты, склады оружия и взрывчатых веществ.

Также были ликвидированы несколько подземных туннелей, которыми пользовались боевики.

В ходе одной из операций израильские силы обнаружили группу террористов ХАМАСа, окружили и уничтожили их до того, как те смогли приблизиться к позициям ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ сообщает, что бригада "Цанханим" переводится для выполнения оперативных и боевых задач в Иудею и Самарию.