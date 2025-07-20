ЦАХАЛ: бригада "Цанханим" завершила выполнение своей задачи в Хан-Юнисе
время публикации: 20 июля 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 19:38
В воскресенье, 20 июля, бригада "Цанханим" завершила двухмесячную операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газы.
По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, военнослужащие при поддержке ВВС уничтожили террористическую инфраструктуру, включая военные объекты, склады оружия и взрывчатых веществ.
Также были ликвидированы несколько подземных туннелей, которыми пользовались боевики.
В ходе одной из операций израильские силы обнаружили группу террористов ХАМАСа, окружили и уничтожили их до того, как те смогли приблизиться к позициям ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ сообщает, что бригада "Цанханим" переводится для выполнения оперативных и боевых задач в Иудею и Самарию.
Ссылки по теме