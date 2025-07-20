Прокуратура не будет оспаривать решение о смягчении условий задержания Фельдштейна
время публикации: 20 июля 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 18:03
Прокуратура уведомила адвокатов Эли Фельдштейна, бывшего пресс-секретаря офиса премьер-министра, о том, что не будет оспаривать решение суда о его переводе под частичный домашний арест по делу об утечке секретных документов.
Решение о смягчении условий задержания Эли Фельдштейна окружной суд Тель-Авива принял на прошлой неделе. Согласно решению суда Фельдштейн сможет выходить из дома с сопровождающим лицом, осуществляющим надзор, и должен будет находиться дома в ночные часы. В настоящий момент он находится под строгим домашним арестом. Исполнение решения суда было отложено до воскресенья, 20 июля, чтобы дать возможность прокуратуре подать апелляцию.
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