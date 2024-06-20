ЦАХАЛ: слухи об освобождении заложников не соответствуют действительности

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали, что появившиеся в социальных сетях слухи об освобождении похищенных, не соответствуют действительности.

Подобные слухи в социальных сетях появляются регулярно. И каждый раз ЦАХАЛ просит население доверять только официальным источникам.