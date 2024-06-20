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Израиль

ЦАХАЛ: слухи об освобождении заложников не соответствуют действительности

время публикации: 20 июня 2024 г., 23:40 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 23:40
ЦАХАЛ: слухи об освобождении заложников не соответствуют действительности
AP Photo/Maya Alleruzzo

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали, что появившиеся в социальных сетях слухи об освобождении похищенных, не соответствуют действительности.

Подобные слухи в социальных сетях появляются регулярно. И каждый раз ЦАХАЛ просит население доверять только официальным источникам.

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ЦАХАЛ: слухи об освобождении заложников не соответствуют действительности