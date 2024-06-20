ЦАХАЛ: слухи об освобождении заложников не соответствуют действительности
время публикации: 20 июня 2024 г., 23:40 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 23:40
Из пресс-службы ЦАХАЛа передали, что появившиеся в социальных сетях слухи об освобождении похищенных, не соответствуют действительности.
Подобные слухи в социальных сетях появляются регулярно. И каждый раз ЦАХАЛ просит население доверять только официальным источникам.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2024