WSJ: в живых может оказаться не больше 50 заложников

Издание Wall Street Journal сообщает, что, по оценке американской разведки, в живых остается не более 50 заложников, захваченных боевиками ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Это значительно меньше, чем официальная израильская оценка.

В секторе находится около 120 заложников. По американской оценке, основанной, в том числе, на израильских данных, мертвы по меньшей мере 66 заложников. Хотя власти Израиля официально объявили о значительно меньшем числе погибших заложников.

Издание отмечает, что канцелярия главы правительства Израиля, пресс-служба ЦАХАЛа и Национальная разведка США отказались от комментариев. Представители ХАМАСа ранее заявляли, что не располагают информацией о численности живых заложников.

Несмотря на чувство национальной эйфории после освобождения четырех похищенных военным путем, в Израиле отдают себе отчет, что путь к возвращению похищенных – как живых, так и мертвых – лежит через переговоры с ХАМАСом. Однако террористическая группировка выдвигает все новые и новые условия.