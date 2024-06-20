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Пресса

WSJ: в живых может оказаться не больше 50 заложников

время публикации: 20 июня 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 11:42

Издание Wall Street Journal сообщает, что, по оценке американской разведки, в живых остается не более 50 заложников, захваченных боевиками ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Это значительно меньше, чем официальная израильская оценка.

В секторе находится около 120 заложников. По американской оценке, основанной, в том числе, на израильских данных, мертвы по меньшей мере 66 заложников. Хотя власти Израиля официально объявили о значительно меньшем числе погибших заложников.

Издание отмечает, что канцелярия главы правительства Израиля, пресс-служба ЦАХАЛа и Национальная разведка США отказались от комментариев. Представители ХАМАСа ранее заявляли, что не располагают информацией о численности живых заложников.

Несмотря на чувство национальной эйфории после освобождения четырех похищенных военным путем, в Израиле отдают себе отчет, что путь к возвращению похищенных – как живых, так и мертвых – лежит через переговоры с ХАМАСом. Однако террористическая группировка выдвигает все новые и новые условия.

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