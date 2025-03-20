"Подарки" на парапланах в небе над Нагарией: службы безопасности отчитались, что все в порядке

Жители Нагарии сообщили о замеченных в небе над пляжем "парашютах", к которым были привязаны подозрительные предметы. По сигналу были подняты силы ЦАХАЛа и полиции, они прочесали пляж, но не нашли ничего опасного.

Муниципалитет города опубликовал сообщение для населения: "В различных социальных сетях было распространено видео, достоверность и источники которого проверяются полицией и уполномоченными органами. В настоящее время в черте города не зафиксировано никаких необычных инцидентов или происшествий".

"Продолжайте сохранять бдительность и, если вы столкнетесь с чем-то необычным, сообщите об этом на горячую линию полиции 100 или на горячую линию муниципальных служб 106", – подчеркивается в сообщении.

Отметим, что в комментариях жители Нагарии пишут, что видели описываемые объекты в небе, и некоторые писали, что заметили палестинский флаг.