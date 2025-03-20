Полиция допросила экс-главу ШАБАКа Аргамана в связи с угрозами в адрес Нетаниягу

В четверг, 20 марта, полиция допросила бывшего главу общей службы безопасности (ШАБАК) Надава Аргамана в связи с его заявлениями и жалобой, поданной против него главой правительства Биньямином Нетаниягу.

16 марта сообщалось, что глава следственного отдела полиции принял решение вызвать на допрос Надава Аргамана после того, как в интервью телеканалу "Кешет" он заявил, что в его распоряжении есть компрометирующая главу правительства Биньямина Нетаниягу информация, которую он не публиковал. "Если премьер-министр будет действовать вопреки закону, я расскажу все, что знаю", – заявил Аргаман.

Нетаниягу, в свою очередь, утверждает, что Аргаман "пересек все красные линии", "угрожал и шантажировал, используя методы и формы, характерные для преступных организаций". Глава правительства подал официальное заявление в полицию в связи с угрозами и шантажом.

В настоящий момент Надав Аргаман является частным лицом и не занимает какой-либо высокий государственный пост, таким образом, полиции не нужно было получать разрешение юридического советника правительства для расследования против него.