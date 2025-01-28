Пресс-секретарь Трампа: администрация Байдена потратила 50 млн долларов на презервативы для Газы

В Вашингтоне состоялся первый брифинг нового пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Она рассказала о первых шагах администрации Дональда Трампа, в том числе – о работе нового Департамента эффективности правительства.

Левитт рассказала: в ходе проверки департамент установил, что предыдущая администрация потратила 50 миллионов долларов для закупки презервативов для сектора Газы. "Просто взяли и выбросили деньги налогоплательщиков", – цитирует ее Fox News.

Следует отметить, что речь не идет просто о средстве контрацепции. Во время так называемого "огненного террора" палестинские боевики при запуске из сектора Газы зажигательных устройств использовали не только воздушные шары, но и надутые презервативы.

Напомним: 20 января, сразу после вступления в должность президента США, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней финансирования всех программ международной помощи "с целью оценки программной эффективности и соответствия внешней политике США".

Согласно указу, все руководители департаментов и агентств, отвечающие за программы помощи США для развития зарубежных стран, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты иностранным государствам и неправительственным организациям, международным организациям и подрядчикам "до проведения проверки таких программ".