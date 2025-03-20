В Управлении тылом посовещались и решили не менять инструкции для населения

В четверг, 20 марта, после двух воздушных тревог, прозвучавших в центре Израиля, в Управлении тылом прошло совещание по оценке ситуации, на котором было принято решение оставить без изменения инструкции для населения.

В настоящий момент ограничения действуют только в населенных пунктах на границе с Газой, части населенных пунктов Западного Негева и Западного Лахиша. В этих районах разрешено проведение мероприятий под открытым небом с участием до 100 человек, в помещениях – до 500. Работа учебных заведений, предприятий и учреждений разрешена только там, где есть возможность добраться до бомбоубежища или защищенного помещения за установленное время.

На остальной территории Израиля рекомендации для населения не изменились.