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Израиль

В Управлении тылом посовещались и решили не менять инструкции для населения

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 марта 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 18:29
В Управлении тылом посовещались и решили не менять инструкции для населения
Пресс-служба управления тылом

В четверг, 20 марта, после двух воздушных тревог, прозвучавших в центре Израиля, в Управлении тылом прошло совещание по оценке ситуации, на котором было принято решение оставить без изменения инструкции для населения.

В настоящий момент ограничения действуют только в населенных пунктах на границе с Газой, части населенных пунктов Западного Негева и Западного Лахиша. В этих районах разрешено проведение мероприятий под открытым небом с участием до 100 человек, в помещениях – до 500. Работа учебных заведений, предприятий и учреждений разрешена только там, где есть возможность добраться до бомбоубежища или защищенного помещения за установленное время.

На остальной территории Израиля рекомендации для населения не изменились.

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