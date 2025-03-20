Исраэль Кац: "Лишь военное давление влияет на позицию ХАМАСа"
время публикации: 20 марта 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 18:19
Министр обороны Исраэль Кац провел оценку ситуации с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром и утвердил план продолжения военных действий в секторе Газы.
"Мы уже наблюдаем, как военное давление влияет на позицию ХАМАСа, и мы не остановимся до освобождения заложников", – отметил Кац.
Министр обороны подчеркнул важность продолжения военного давления на террористическую организацию ХАМАС и дал указание ЦАХАЛу продолжать интенсивные действия в секторе Газы до достижения поставленных целей войны, и прежде всего – освобождения заложников.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 марта 2025