Исраэль Кац: "Лишь военное давление влияет на позицию ХАМАСа"

Министр обороны Исраэль Кац провел оценку ситуации с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром и утвердил план продолжения военных действий в секторе Газы.

"Мы уже наблюдаем, как военное давление влияет на позицию ХАМАСа, и мы не остановимся до освобождения заложников", – отметил Кац.

Министр обороны подчеркнул важность продолжения военного давления на террористическую организацию ХАМАС и дал указание ЦАХАЛу продолжать интенсивные действия в секторе Газы до достижения поставленных целей войны, и прежде всего – освобождения заложников.