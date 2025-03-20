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Израиль

Исраэль Кац: "Лишь военное давление влияет на позицию ХАМАСа"

Исраэль Кац
время публикации: 20 марта 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 18:19
Исраэль Кац: "Лишь военное давление влияет на позицию ХАМАСа"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац провел оценку ситуации с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром и утвердил план продолжения военных действий в секторе Газы.

"Мы уже наблюдаем, как военное давление влияет на позицию ХАМАСа, и мы не остановимся до освобождения заложников", – отметил Кац.

Министр обороны подчеркнул важность продолжения военного давления на террористическую организацию ХАМАС и дал указание ЦАХАЛу продолжать интенсивные действия в секторе Газы до достижения поставленных целей войны, и прежде всего – освобождения заложников.

Израиль
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