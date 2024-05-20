Нетаниягу о решении МУС: "Это скандал, и он нас не остановит"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге, запросившего ордера на арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, наряду с лидерами ХАМАСа Яхьей Синуаром, Исмаилом Ханийей и Мухаммадом Диябом Ибрагимом аль-Масри (Мухаммадом Дейфом), самого Нетаниягу и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Премьер-министр назвал решение МУС "скандальным" и подчеркнул в ходе заседания фракции "Ликуд", что решение Международного уголовного суда не остановит ни его самого, ни Государство Израиль.

Президент Израиля Ицхак Герцог также осудил решение МУС, призвав международное сообщество категорически отвергнуть его. "Это недобросовестный односторонний шаг поощряет террористов во всем мире и нарушает основные принципы правосудия, – подчеркнул Герцог. – Лидеры ХАМАСа – это диктаторы, которые несут ответственность за массовые убийства, изнрасилования и похищения людей. Попытка приравнять к ним израильское правительство, которое было демократически избрано и выполняет свой долг по защите граждан, придерживаясь при этом принципов международного права, – это абсолютный беспредел".