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Израиль

Старший медбрат больницы "Ихилов" подозревается в хищении денег и ценностей у пациента

Мошенничество
Полиция
время публикации: 20 мая 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 18:43
Старший медбрат больницы "Ихилов" подозревается в хищении денег и ценностей у пациента
Yossi Aloni/Flash90

Полиция задержала 41-летнего старшего медбрата реанимационного отделения больницы "Ихилов" по подозрению в краже денег и ценных вещей у тяжелобольного пожилого пациента. Подозреваемый является жителем одного из северных районов Израиля.

По информации правоохранительных органов, задержанию предшествовала тщательная оперативная работа. В течение нескольких дней за подозреваемым велось наблюдение, позволившее собрать необходимые доказательства его противоправной деятельности.

Следствие установило, что подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием пациента, обманным путем снял с его банковского счета несколько тысяч шекелей.

Израиль
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