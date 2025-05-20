Старший медбрат больницы "Ихилов" подозревается в хищении денег и ценностей у пациента

Полиция задержала 41-летнего старшего медбрата реанимационного отделения больницы "Ихилов" по подозрению в краже денег и ценных вещей у тяжелобольного пожилого пациента. Подозреваемый является жителем одного из северных районов Израиля.

По информации правоохранительных органов, задержанию предшествовала тщательная оперативная работа. В течение нескольких дней за подозреваемым велось наблюдение, позволившее собрать необходимые доказательства его противоправной деятельности.

Следствие установило, что подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием пациента, обманным путем снял с его банковского счета несколько тысяч шекелей.