Старший медбрат одной из больниц подозревается в изнасиловании коллеги

По информации "Исраэль а-Йом", инцидент произошел 18 декабря. Во время ночной смены старший медбрат попросил дежурного администратора зайти в кабинет, якобы для помощи с медицинским оборудованием. Когда сотрудница вошла в помещение, он запер дверь и совершил насильственные действия.

Пострадавшая подала жалобу в полицию через две недели после случившегося. На следующий день был выписан ордер на арест подозреваемого, однако задержан он был только через несколько дней на севере Израиля по другому делу – за незаконное хранение оружия.

По словам пострадавшей, в ту ночь подозреваемый был ответственным за смену, и она находилась в его подчинении. Защита отрицает это, утверждая, что для подозреваемого это была обычная рабочая смена без руководящих полномочий. Материалы следствия подтвердили версию пострадавшей.

Подозреваемый не отрицает факт близости, но утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.

В распоряжении следствия имеются записи с камер наблюдения больницы, однако в кабинете, где произошел инцидент, видеонаблюдение отсутствует. Также следователи изучили переписку между пострадавшей и подозреваемым после инцидента – в ней обсуждаются только рабочие вопросы, сам инцидент не упоминается.

Судья, продливший срок задержания и ознакомившийся с материалами следствия, в своем решении отметил, что имеются достаточные основания считать: вменяемые подозреваемому действия были им совершены.