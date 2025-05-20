x
20 мая 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 мая 2025
|
20 мая 2025
|
последняя новость: 08:48
20 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

С 21 мая иерусалимский трамвай не будет работать в центре столицы

Транспорт
Иерусалим
время публикации: 20 мая 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 07:46
С 21 мая иерусалимский трамвай не будет работать в центре столицы
Chaim Goldberg/Flash90

В четверг, 21 мая, центральный отрезок красной линии иерусалимского трамвая между перекрестками Нордау и Шрагай будет перекрыт для движения в связи с работами по интеграции зеленой линии.

Таким образом, вплоть до конца августа, трамвай в столице будет ходить от больницы Адаса Эйн-Керем до центрального автовокзала и от Гиват а-Меватер до Неве-Яаков.

При этом на участке между больницей и центральным автовокзалом будут ходить одновагонные трамваи вместо двухвагонных.

На центральном отрезке трамваи будут заменены бесплатными автобусами 500, 501, 502 и 503 маршрутов. Также будет увеличено количество велосипедов службы проката "Йеруфан".

После завершения работ по интеграции начнется тестирование зеленой линии трамвая, на протяжении 20 километров которой расположены 42 остановки. Линия соединяет кварталы Малха и Гило на юге города с кварталом Гива Царфатит и кампусом Еврейского университета на горе Скопус на севере столицы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 мая 2025

Минтранс и полиция продолжают ссору из-за иерусалимского трамвая. Задержан главный инженер проекта
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 апреля 2025

Полиция против закрытия иерусалимского трамвая на три месяца