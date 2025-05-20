С 21 мая иерусалимский трамвай не будет работать в центре столицы

В четверг, 21 мая, центральный отрезок красной линии иерусалимского трамвая между перекрестками Нордау и Шрагай будет перекрыт для движения в связи с работами по интеграции зеленой линии.

Таким образом, вплоть до конца августа, трамвай в столице будет ходить от больницы Адаса Эйн-Керем до центрального автовокзала и от Гиват а-Меватер до Неве-Яаков.

При этом на участке между больницей и центральным автовокзалом будут ходить одновагонные трамваи вместо двухвагонных.

На центральном отрезке трамваи будут заменены бесплатными автобусами 500, 501, 502 и 503 маршрутов. Также будет увеличено количество велосипедов службы проката "Йеруфан".

После завершения работ по интеграции начнется тестирование зеленой линии трамвая, на протяжении 20 километров которой расположены 42 остановки. Линия соединяет кварталы Малха и Гило на юге города с кварталом Гива Царфатит и кампусом Еврейского университета на горе Скопус на севере столицы.