12 канал ИТВ: лазерная система ПРО "Щит света" осуществила первый боевой перехват на границе с Ливаном

12-й канал ИТВ сообщил, что лазерная система противоракетной обороны "Щит света", разрабатываемая концернами "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот", осуществила первый в истории боевой перехват с применением лазера, сбив минометный снаряд, выпущенный по израильской территории из Ливана. Такое же сообщение было опубликовано 14-м каналом ИТВ,

Когда именно был осуществлен перехват – не сообщается. Напомним, что ранее сообщалось, что после начала Войны "Железных мечей" разработчики системы, планировавшие завершить разработку в 2025 году, получили разрешение начать полевые испытания в боевой обстановке.

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Отметим, что вскоре после этого военный корреспондент 11 канала ИТВ Итай Блюменталь сообщил, что источники в министерстве обороны опровергают информацию о боевом перехвате.

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Введение в строй систем, предназначенных для борьбы с ракетами малого радиуса действия и с минометными снарядами, и имеющих низкую стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов), должно кардинально изменить ситуацию с ракетной угрозой Израилю.

В 2019 году министерство обороны Израиля сообщило о прорыве в работе над лазерными системами ПРО. Разработка наземной системы была поручена концерну "Рафаэль", разработка системы воздушного базирования – концерну "Эльбит".

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В марте 2022 года министерство представило новую лазерную систему "Щит света", а в апреле того же года опубликовало видео с испытаний системы, способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели – беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты.

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В декабре 2022 года американский оборонный концерн Lockheed Martin присоединился к израильскому оборонному концерну "Рафаэль" в работе над проектом по разработке системы "Маген Ор".

Напомним, что 12 октября 2023 года армия США объявила о формировании первого подразделения, оснащенного лазерным оружием, возможно, первого в своем роде во всем мире. Подразделение расположено в Форт-Силл, штат Оклахома, состоит из четырех боевых машин пехоты Stryker, которые оснащены системой лазерного оружия мощностью 50 кВт. Об этом писало издание Popular Mechanic. Комбинация БМП Stryker и лазерного вооружения получила название DE M-SHORAD. Лазерное оружие, установленное на Stryker, способно поражать БПЛА, ракеты и снаряды в воздухе. DE M-SHORAD фокусирует интенсивный луч лазерного света на цели. Этот луч чрезвычайно горячий, почти как тонко сфокусированный огнемет. Лазер может сжечь крылья или роторы летающего дрона, в результате чего произойдет структурное разрушение беспилотника. Он также может уничтожить дрон, сжигая бортовую схему, ослепляя любые камеры, которые операторы используют для управления дроном, или, в случае дронов, в которых используются двигатели, работающие на топливе, вызывать возгорание топлива. Система оснащена бортовым генератором, который обеспечивает питание лазера, и оборудованием для обнаружения, отслеживания и наведения на цели. В результате получается автономная система ПВО, не требующая сопровождения машин поддержки, которая может развертываться и обеспечивать воздушную защиту других маневренных сил. В ходе испытаний в мае 2022 года DE M-SHORAD успешно сбивала ракеты и минометные снаряды. Хотя стоимость системы DE M-SHORAD высока, стоимость одного выстрела равна стоимости дизельного топлива для выработки необходимой электроэнергии для питания оружия. Это также означает, что пока у лазера есть топливо для питания генератора, он может продолжать стрелять.