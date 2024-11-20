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Израиль

Вертолеты ВВС Иордании в сопровождении израильских ВВС доставили гуманитарную помощь в Газу

Газа
Иордания
время публикации: 20 ноября 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 20:25
Вертолеты ВВС Иордании в сопровождении израильских ВВС доставили гуманитарную помощь в Газу
AP Photo/Hussein Malla

ВВС Иордании в координации с ЦАХАЛом и координатором действий израильского правительства на территориях доставили в сектор Газы груз гуманитарной помощи. Авиаколонну сопровождали израильские ВВС.

Координатор правительства на территориях сообщил в среду, 20 ноября, о начале разгрузки гуманитарной помощи в секторе Газа, доставленной восемью иорданскими военными вертолетами. Груз включает в себя 720 ящиков с продовольствием, медицинским оборудованием и средствами гигиены.

В сообщении указано, что доставка помощи осуществлена в соответствии с указаниями политического руководства как часть усилий по увеличению объема и путей помощи сектора Газы при полной координации с ЦАХАЛом через командование Южного военного округа, дивизию "Газа" и Управление наземных пограничных переходов министерства обороны.

Израиль
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