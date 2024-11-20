Операции на севере Самарии: за двое суток ликвидированы пять террористов

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что за последние двое суток в северной Самарии, в около Дженина, были ликвидированы пять террористов.

Кроме того, конфискованы семь единиц огнестрельного оружия, разрушены четыре лаборатории по производству взрывчатых веществ, нейтрализованы десятки мин.

Также в деревне Уриф были конфискованы пять станков для производства оружия.

Задержаны семь подозреваемых.

Среди израильских военных пострадавших в ходе этих операций нет.