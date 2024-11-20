Операции на севере Самарии: за двое суток ликвидированы пять террористов
время публикации: 20 ноября 2024 г., 13:55 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 13:59
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что за последние двое суток в северной Самарии, в около Дженина, были ликвидированы пять террористов.
Кроме того, конфискованы семь единиц огнестрельного оружия, разрушены четыре лаборатории по производству взрывчатых веществ, нейтрализованы десятки мин.
Также в деревне Уриф были конфискованы пять станков для производства оружия.
Задержаны семь подозреваемых.
Среди израильских военных пострадавших в ходе этих операций нет.
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