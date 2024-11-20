Учителя школы в Кфар-Сабе во время тревоги не впустили в бомбоубежище пятиклассника-репатрианта

Скандальное происшествие в школе "Ицхак Саде" в Кфар-Сабе: пятиклассника-репатрианта, не говорящего на иврите, во время ракетной тревоги не впустили в бомбоубежище, потому что он не успел добежать до него вовремя. Учителя заявили детям, умоляющим их открыть дверь, что "таковы инструкции". Все время обстрела мальчик лежал ничком у двери бомбоубежища.

Информация об инциденте всколыхнула родительские чаты: речь идет о ребенке, который репатриировался в Израиль менее года назад, он еще не владеет в достаточной мере ивритом. Во вторник, 19 ноября, во время урока мальчик отпросился в туалет, и вскоре после этого в 09:20 раздалась ракетная тревога. Все учащиеся вместе с педагогами поспешили в школьное бомбоубежище.

Пятиклассник не успел вовремя добежать до бомбоубежища, и педагоги, которые отвели детей в защищенное пространство и заперли входную дверь, отказались открыть ее, чтобы впустить опоздавшего ребенка. Среди них была также учительница, которая позволила ученику выйти в туалет и знала, что он не находится вместе с остальными в бомбоубежище.

Мальчик стучал в дверь снаружи, его друзья внутри бомбоубежище умоляли впустить его к остальным, но заместитель директора и другие педагоги были непреклонны: они заявили, что таковы правила. По словам одной из мам, рассказавшей эту историю в родительском чате, выйдя из бомбоубежища, дети увидели своего товарища лежащим у двери. Из-за языкового барьера мальчик мало общается с окружающими, и детям было трудно понять, что он чувствовал в это время.

Родители обратились к администрации школы, и заместитель директора подтвердила им: речь идет об инструкции, полученной из министерства образования, и дети знают это правило. По ее словам, детей инструктировали, что если кто-то не успевает добежать до бомбоубежища, он должен прийти в коридор возле бомбоубежища и лечь там на пол.

Родители мальчика, которого не впустили в бомбоубежище, не отреагировали на споры и возмущение в родительском чате: по всей видимости, они не владеют ивритом и просто не смогли понять, о чем идет речь. Более того, они были не в курсе произошедшего: лишь после того, как одна из матерей обратилась вечером к учительнице, школа связалась с родителями пострадавшего мальчика, чтобы уведомить их.

После поднявшегося шума директор школы написала родителям письмо, в котором рассказала об этом случае и признала, что такое поведение персонала противоречит правилам. Министерство образования также отреагировало с возмущением, подчеркнув, что персонал школы допустил серьезную ошибку в суждениях: министерство подчеркивает, что во время тревоги в любой ситуации ни один ребенок не должен оставаться вне защищенного пространство. Министерство образования пообещало откорректировать инструкции и провести в школах разъяснительную работу.