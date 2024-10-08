Результат обстрелов Хайфы и Крайот: 12 пострадавших, прямое попадание в школу в Кирьят-Яме

"Маген Давид Адом" сообщает по результатам работы на месте массированных ракетных обстрелов Хайфского залива о 12 пострадавших: женщина в возрасте 71 года получила осколочное ранение руки, она была доставлена в больницу РАМБАМ с легкими ранениями.

Еще шесть человек получили травму по дороге в защищенное пространство. Пяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь для выхода из тяжелого нервного шока.

Сообщается, что в ходе обстрела ракета попала в здание школы в Кирьят-Яме, причинив значительный ущерб.

При этом важно отметить, что Управление тылом не меняло инструкции для населения, и в Хайфе и Крайот продолжалось обучение в тех учебных заведениях, в которых учащиеся и педагоги имеют возможность добежать до бомбоубежища за одну минуту с начала сирены.