x
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Результат обстрелов Хайфы и Крайот: 12 пострадавших, прямое попадание в школу в Кирьят-Яме

время публикации: 08 октября 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 14:08
Результат обстрелов Хайфы и Крайот: 12 пострадавших, прямое попадание в школу в Кирьят-Яме
Пресс-служба МАДА

"Маген Давид Адом" сообщает по результатам работы на месте массированных ракетных обстрелов Хайфского залива о 12 пострадавших: женщина в возрасте 71 года получила осколочное ранение руки, она была доставлена в больницу РАМБАМ с легкими ранениями.

Еще шесть человек получили травму по дороге в защищенное пространство. Пяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь для выхода из тяжелого нервного шока.

Сообщается, что в ходе обстрела ракета попала в здание школы в Кирьят-Яме, причинив значительный ущерб.

При этом важно отметить, что Управление тылом не меняло инструкции для населения, и в Хайфе и Крайот продолжалось обучение в тех учебных заведениях, в которых учащиеся и педагоги имеют возможность добежать до бомбоубежища за одну минуту с начала сирены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

В результате массированного обстрела ранена женщина. ЦАХАЛ атакует "Хизбаллу" в Бейруте
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

368-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Бейруте и Газе. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

Новый залп по Хайфе. "Хизбалла" празднует "годовщину" открытия северного фронта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

Ракетная тревога в Хайфе, Акко, Крайот и Верхней Галилее