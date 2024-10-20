Подозреваемый в распространении фейка об освобождении заложников говорит, что ему "сообщили друзья"

Подозреваемый в распространении ложной информации об освобождении заложников на допросе в полиции заявил, что об "операции" ему сообщили друзья, и он не знал, что это неправда.

В своем аккаунте в социальной сети TikTok он выложил видео, в котором рассказывал, что "семьи 30 похищенных ХАМАСом людей получили сообщение о возвращении их близких", сообщает Ynet.

После допроса подозреваемый был отправлен под домашний арест сроком на пять дней, против него могут быть предъявлены обвинения. Близким заложников, имена которых блогер перечислил в своем видео, пришлось опровергать его утверждения.

Видео быстро разлетелось по социальным сетям, и ЦАХАЛу пришлось неоднократно опровергать содержавшуюся в нем информацию.