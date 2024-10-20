Машина сбила семилетнего мальчика в Петах-Тикве, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 12:51 поступило сообщение о ребенке, пострадавшем в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Давида Вольфсона в Петах-Тикве.

Мальчик в возрасте семи лет был сбит автомобилем и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, парамедики и фельдшеры МАДА отправили его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что сбивший ребенка водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции вскоре установили местонахождение машины и задержали подозреваемого, жителя Ришон ле-Циона в возрасте около 40 лет.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.