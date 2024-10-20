Машина сбила семилетнего мальчика в Петах-Тикве, он в тяжелом состоянии
время публикации: 20 октября 2024 г., 13:31 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 13:52
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 12:51 поступило сообщение о ребенке, пострадавшем в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Давида Вольфсона в Петах-Тикве.
Мальчик в возрасте семи лет был сбит автомобилем и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, парамедики и фельдшеры МАДА отправили его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.
Сообщается, что сбивший ребенка водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции вскоре установили местонахождение машины и задержали подозреваемого, жителя Ришон ле-Циона в возрасте около 40 лет.
Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.
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