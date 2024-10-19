Полиция сообщила о задержании подозреваемого в распространении слухов о заложниках

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании подозреваемого в распространении слухов об освобождении заложников из сектора Газы.

"Следователи киберотдела "Лахав 433" разыскали подозреваемого и задержали его для расследования", – говорится в сообщении.

Ранее телеканал "Кешет-12" передал, что расследование было начато после обращения в полицию Штаба семей похищенных.

Вечером 18 октября в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи о том, что в ходе военной операции из сектора Газы освобождены живые заложники и тела убитых. В течение дня 19 октября они обрастали все новыми подробностями.

В течение дня пресс-служба Армии обороны Израиля трижды публиковала опровержения, а также обращалась к гражданам с просьбой "избегать ложных слухов, которые причиняют моральный ущерб семьям похищенных".

Администрация соцсети TikTok заблокировала пользователя, блог которого стал источником слухов.