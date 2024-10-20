Внимание, розыск: пропал 31-летний Йогев Авраам Дери Шитрит

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 31-летний Йогев Авраам Дери Шитрит, в последний раз его видели во вторник, 15 октября, на улице Яффо в Хайфе, после чего от него не было известий.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, черные волосы, лысеющий. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию Хайфы по телефону 04-8648811 или в полицию по телефону 100.