Учителя и правительство провели еще 23 часа безуспешных переговоров

Организация учителей средних и старших классов, министерство финансов, министерство просвещения и центр местной власти объявили, что очередной раунд переговоров по коллективному трудовому соглашению, длившийся 23 часа, закончился безрезультатно.

На этом фоне Всеизраильский ученический комитет объявил, что в воскресенье забастовка старшеклассников продолжится, и на этот раз в ней будут участвовать школы Тель-Авива, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Яма, Гедеры и Хариша.

Напомним, что организция учителей прекратила забастовку через полторы недели после ее начала, вернувшись к забастовочным санкциям, в рамках которых школьникам не выдаются оценки за экзамены и не проводится внешкольная работа.