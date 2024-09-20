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Израиль

Учителя и правительство провели еще 23 часа безуспешных переговоров

время публикации: 20 сентября 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 10:52
Учителя и правительство провели еще 23 часа безуспешных переговоров
Yonatan Sindel/Flash90

Организация учителей средних и старших классов, министерство финансов, министерство просвещения и центр местной власти объявили, что очередной раунд переговоров по коллективному трудовому соглашению, длившийся 23 часа, закончился безрезультатно.

На этом фоне Всеизраильский ученический комитет объявил, что в воскресенье забастовка старшеклассников продолжится, и на этот раз в ней будут участвовать школы Тель-Авива, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Яма, Гедеры и Хариша.

Напомним, что организция учителей прекратила забастовку через полторы недели после ее начала, вернувшись к забастовочным санкциям, в рамках которых школьникам не выдаются оценки за экзамены и не проводится внешкольная работа.

Израиль
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