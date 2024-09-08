Профсоюз учителей средних и старших классов приостановил забастовку

Глава профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез объявил, что с учетом непростой ситуации в стране и в системе образования было принято решение приостановить забастовку. В понедельник, 9 сентября, в средних и старших классах возобновятся занятия.

Ран Эрез отметил, что профсоюзная организация учителей продолжает борьбу и если не удастся договориться с минфином, забастовка будет продолжена.

Профсоюз учителей также продолжает забастовочные санкции, в рамках которых не выставляются оценки, не проводятся внешкольные мероприятия, при этом исключение будет сделано для подготовки к поездкам в Польшу.