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Израиль

Профсоюз учителей средних и старших классов приостановил забастовку

время публикации: 08 сентября 2024 г., 23:38 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 23:41
Профсоюз учителей средних и старших классов приостановил забастовку
Chaim Goldberg/Flash90

Глава профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез объявил, что с учетом непростой ситуации в стране и в системе образования было принято решение приостановить забастовку. В понедельник, 9 сентября, в средних и старших классах возобновятся занятия.

Ран Эрез отметил, что профсоюзная организация учителей продолжает борьбу и если не удастся договориться с минфином, забастовка будет продолжена.

Профсоюз учителей также продолжает забастовочные санкции, в рамках которых не выставляются оценки, не проводятся внешкольные мероприятия, при этом исключение будет сделано для подготовки к поездкам в Польшу.

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