Хагари: Акил и другие командиры "Хизбаллы" находились в подземном бункере

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что совещание, во время которого был атакован Ибрагим Акил и другие командиры "Хизбаллы", проходило в подземном бункере, расположенным в центре жилого района.

Хагари напомнил, что террористы всегда прикрываются мирным населением как щитом.

Он также подчеркнул, что на данном этапе в инструкциях Управления тылом не произошло никаких изменений. Гражданам рекомендуется сохранять бдительность и следить за новостями. В случае изменения ситуации Управление тылом опубликует новые распоряжения для населения.

Ранее глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви заявил: "Командиры "Хизбаллы", которых мы уничтожили сегодня, годами планировали операцию, подобную "7 октября" на северной границе. Они не смогли спрятаться от нас, как не сможет скрыться любой, кто угрожает безопасности граждан Государства Израиль".

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в пятницу, 20 сентября ВВС Армии обороны Израиля, действуя в соответствии с указаниями военной разведки, нанесли удар по одному из районов Бейрута и ликвидировали Ибрагима Акила, главу оперативной группы террористической организации "Хизбалла", исполняющего обязанности командира спецподразделения "Радуан" и архитектор "плана по захвату Галилеи".

Вместе с Акилом были ликвидированы несколько командиров спецназа "Радуан".