Уничтожены руководитель террористической группировки в Кабатии и еще шестеро боевиков. Видео

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление о ликвидации главы террористической ячейки в Кабатии и шестерых террористов в ходе антитеррористической операции на севере Самарии.

В четверг, 19 сентября, во время совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Кабатии в районе Дженина бойцы подразделения специального назначения "Дувдеван" вступили в перестрелку с террористами, уничтожив четверых вооруженных боевиков. Было конфисковано несколько единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, были обнаружены еще несколько террористов, которые открыли огонь по израильским солдатам. По наводке военнослужащих боевой самолет ВВС Израиля нанес авиаудар по автомобилю, в котором находились террористы, убив троих из них. В автомобиле находилось оружие и взрывчатка, вследствие чего произошел вторичный взрыв.

В числе ликвидированных накануне террористов был лидер террористической группировки в Кабатии Шади Зхаранэ, который несет ответственность за организацию и реализацию терактов в Северной Самарии.

Были также задержаны семь разыскиваемых за террористическую деятельность.