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Израиль

13 нелегалов из Хеврона задержаны в Эйлате, изъяты поддельные удостоверения личности

время публикации: 20 сентября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 11:18
13 нелегалов из Хеврона задержаны в Эйлате, изъяты поддельные удостоверения личности
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Южного округа задержали в Эйлате 13 палестинских нелегалов, которым был запрещен доступ в Израиль. Палестинцы были задержаны в квартире в Эйлате в ночь на пятницу.

По данным предварительного расследования, нелегалы работали на различных стройках в Эйлате. Во время обыска квартиры полицейские обнаружили аирсофтный пистолет и и поддельные израильские удостоверения личности, на которых были указаны данные подозреваемых.

При этом номера удостоверений личности проходят проверку подлинности – по всей видимости, преступники использовали номера ID, принадлежащие реальным гражданам Израиля, документы которых были украдены или скопированы.

Подозреваемые были доставлены в мировой суд Эйлата для продления срока их пребывания под стражей, полиция устанавливает их работодателей, тех, кто сдал им жилье и тех, кто провез их на территорию Израиля в обход проверок.

Полиция напоминает, что предоставление транспорта, жилья и работы нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.

Израиль
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