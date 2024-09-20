Минздрав Ливана: 14 убитых в ходе ликвидации Ибрагима Акила

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в Дахии в Бейруте, убиты не менее 14 человек.

Отметим, что, по данным телеканала "Аль-Джазира", на совещании командиров спецназа "Радуан" с главой оперативного отдела "Хизбаллы" Ибрагимом Акилом присутствовали не менее 20 человек.

Как сообщил ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, совещание, во время которого был атакован Ибрагим Акил и другие командиры "Хизбаллы", проходило в подземном бункере, расположенном в центре жилого района.

Хагари напомнил, что террористы всегда прикрываются мирным населением как щитом.